UEFA Manchester City-Real Madrid galibini maç başlamadan ilan etti

İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçına sayılı günler kala, UEFA'dan flaş bir hata geldi.

Final için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan UEFA, oynanacak Manchester City - Real Madrid maçı öncesi İspanyol ekibini, Inter'in rakibi olarak gösterdi.

''FİNALİSTLER BELLİ OLDU''

UEFA, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu Real Madrid ve Inter logolarını koyarak şu ifadeleri kullandı;

"Finalistler belli oldu ve sahne hazır. İstanbul'a gitmek için 5 soruyu doğru yanıtlayın"

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

UEFA'nın bu paylaşımı büyük tepki çekerken, binlerce yorum yağdı.

Ardından yapılan paylaşım kısa süre içerisinde silindi.