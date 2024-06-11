UEFA millileri davulla karşıladı

Kaynak: DHA
UEFA millileri davulla karşıladı

EURO 2024 için Almanya'ya giden millilere UEFA'dan hoş bir sürpriz geldi.

EURO 2024’te mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, bu akşam TSİ 19.00’da Polonya’dan Almanya’ya gelecek. Millilerin turnuva boyunca kullanacağı takım otobüsü UEFA tarafından özel olarak hazırlanırken, otobüs futbol figürleriyle giydirildi.

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EURO2024 logosu ve Türkiye yazısı ile bayrağı otobüsü süslerken davul çalan taraftar figürü dikkat çekti.

Turnuva boyunca Barsinghausen kenti yakınlarındaki Sporthotel Fuchsbachtal'da konaklayacak Ay-yıldızlılar için tesislerde özel güvenlik önlemleri de alınmış durumda. Otelin girişine Türk bayrakları asılırken, özel olarak hazırlanan otobüs de tesislerde milli takım kafilesini bekliyor. Milliler grup maçları için Dortmund ve Hamburg’a gidip tekrar kamp yaptığı Hannover yakınlarındaki Barsinghausen’e dönecek ve turnuvada yer aldığı sürece burada kalacak.

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