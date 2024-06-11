UEFA Rusya'ya yeşil ışık yaktı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rusya, hem UEFA hem de FIFA tarafından uluslararası müsabakalardan men edilmişti.

UEFA, Eylül ayı sonlarında Rusya'nın U-17 erkek ve kadın milli takımlarının uluslararası turnuvalara katılmasına yeşil ışık yaktı, ancak daha sonra kararını tersine çevirdi. Ceferin, DPA haber ajansına Rus gençlik takımlarının geri dönüşünün karşılıklı engellerin yıkılmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Konuyla ilgili konuşan Ceferin, "Rusya'da çocuklar, onları sevmediğimiz, onlardan nefret ettiğimiz ve onları kabul etmediğimiz propagandasıyla yetiştiriliyor.'' dedi.

Ceferin, Almanya'ya gelip Almanya'dan, Slovenya'dan ya da başka bir ülkeden gelen 15-16 yaşındaki çocuklarla kucaklaştıkları anda farklı düşüneceklerini söyledi.

Sözlerini sürdüren UEFA Başkanı, "Nesiller artık daha da fazla nefret edecek şekilde yetiştiriliyor. Avrupa'daki durum korkutucu. Bundan korkuyorum" şeklinde konuştu.

Belarus, UEFA tarafından diskalifiye edilmedi ve milli takımları turnuvalara katılabiliyor.