UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi hakemleri görevden aldı. Sebebi herkesi şok etti

Avrupa futbolunun patronu UEFA, Glasgow Rangers ile Dinamo Kiev arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı öncesinde VAR görevlilerini değiştirmek zorunda kaldı.

Polonya’dan gelen haberlere göre, VAR hakemleri Bartosz Frankowski ve Tomasz Musial, gece saat 2’de sarhoş halde çalıntı bir yol tabelası taşırken polis tarafından yakalandı.

Bu olayın ardından, UEFA iki hakemi maçtan aldı ve yerlerine Tomasz Kwiatkowski ile Pawel Malec’i atadı.

Dinamo Kiev’in ev sahibi olduğu maç, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle Polonya’nın Lublin kentinde oynanacak.

Rangers ise gelecek haftaki rövanş maçına Hampden Park’ta ev sahipliği yapacak. Ibrox Stadyumu, çelik sevkiyatındaki gecikmeler nedeniyle henüz maça hazır değil.