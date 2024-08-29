UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

Yeni formatında düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli odu.

Manchester City'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Inter, PSG, Club Brugge, Juventus, Feyenoord, Sporting, Sparta Prag, Slovan Bratislava.

Inter'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Manchester City, Leipzig, Arsenal, Leverkusen, Kızılyıldız, Young Boys, Monaco, Sparta Prag

Play-off aşamasının sona ermesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması için kura çekimi tamamlandı.

Yeni bir formata geçen Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda her takım 4 iç saha 4 deplasman olmak üzere 8 takımla tek maç usulü karşılaşacak.

4. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

Stuttgart'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Paris, Real Madrid, Atalanta, Juventus, Young Boys, Kızılyıldız, Sparta Prag, Slovan Bratislava

Girona'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Liverpool, Paris, Arsenal, Milan, Feyenoord, PSV, Bratislava, Sturm Graz

Bologna'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Dortmund, Liverpool, Shakhtar, Benfica, Lille, Sporting, Monaco, Aston Villa

Brest'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Real Madrid, Barcelona, Leverkusen, Shakhtar, PSV, Salzburg, Sturm Graz, Sparta Prag

Aston Villa'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Bayern Münih, Leipzig, Juventus, Club Brugge, Celtic, Young Boys, Bologna, Monaco

Sparta Prag'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Inter, Manchester City, Atletico Madrid, Leverkusen, Salzburg, Feyenoord, Brest, Stuttgart

Slovan Bratislava'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Manchester City, Bayern Münih, Milan, Atletico Madrid, Dinamo Zagreb, Celtic, Stuttgart, Girona

Monaco'nun UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Barcelona, Inter, Benfica, Arsenal, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, Aston Villa, Bologna

Sturm Graz'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Leipzig, Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Sporting, Lille, Girona, Brest

3. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

Young Boys'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Inter, Barcelona, Atalanta, Shakhtar, Kızılyıldız, Celtic, Aston Villa, Stuttgart

Lille'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Real Madrid, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid, Feyenoord, Sporting Lizbon, Sturm Graz, Bologna

PSV'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Liverpool, Paris, Shakhtar, Juventus, Sporting, Kızılyıldız, Girona, Brest

Feyenoord'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Bayern Münih, Man City, Leverkusen, Benfica, Salzburg, Lille, Sparta Prag, Girona

Dinamo Zagreb'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Dortmund, Bayern Münih, Milan, Arsenal, Celtic, Salzburg, Monaco, Slovan Bratislava

Kızılyıldız'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Barcelona, Inter, Benfica, Milan, PSV, Young Boys, Stuttgart, Monaco

Salzburg'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Paris, Real Madrid, Atletico Madrid, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Brest, Sparta Prag

Celtic'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Leipzig, Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Young Boys, Dinamo Zagreb, Bratislava, Aston Villa

Sporting Lizbon'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Manchester City, Leipzig, Arsenal, Club Brugge, Lille, PSV, Bologna, Sturm Graz

2. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

Club Brugge'ün UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Dortmund, Manchester City, Juventus, Milan, Sporting Lizbon, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz

Bayer Leverkusen'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Inter, Liverpool, Milan, Atletico Madrid, Salzburg, Feyenoord, Sparta Prag, Brest

Arsenal'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Paris, Inter, Shakhtar, Atalanta, Dinamo Zagreb, Sporting Lizbon, Monaco, Girona

Benfica'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Barcelona, Bayern Münih, Atletico Madrid, Juventus, Feyenoord, Kızılyıldız, Bologna, Monaco

Milan'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Leverkusen, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, Girona, Slovan Bratislava

Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Manchester City, Leipzig, Benfica, Club Brugge, PSV, Lille, Stuttgart, Aston Villa

1. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

Bayern Münih'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

PSG, Barcelona, Benfica, Shakhtar, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Slovan Bratislava, Aston Villa

Leipzig'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Liverpool, Inter, Juventus, Atletico Madrid, Sporting, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz

Borussia Dortmund'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Barcelona, Real Madrid, Shakhtar, Club Brugge, Celtic, Dinamo Zagreb, Sturm Graz, Bologna

Barcelona'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Bayern Münih, Borussia Dortmund, Atalanta, Benfica, Young Boys, Kızılyıldız, Brest, Monaco

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzburg, Lille, Stuttgart, Lille

Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Real Madrid, Leipzig, Leverkusen, Milan, Lille, PSV, Bologna, Girona

PSG'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Manchester City, Bayern Münih, Atletico Madrid, Arsenal, PSV, Salzburg, Girona, Stuttgart

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