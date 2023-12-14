UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı

Kaynak: İHA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçların ardından grup aşaması sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında oynanan maçların ardından son 16'ya kalan takımlar belli oldu.

Alınan sonuçların ardından; Manchester City, RB Leipzig, Atletico Madrid, Lazio, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Barcelona ve Porto UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna adını yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

Atletico Madrid (İspanya) -Lazio (İtalya): 2-0

Celtic (İskoçya) - Feyenoord (Hollanda): 2-1

F Grubu

Borussia Dortmund (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-1

Newcastle United (İngiltere) - Milan (İtalya): 1-2

G Grubu

Kızılyıldız (Sırbistan) - Manchester City (İngiltere): 2-3

RB Leipzig (Almanya) - Young Boys (İsviçre): 2-1

H Grubu

Porto (Portekiz)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 5-3

Royal Antwerp (Belçika)-Barcelona (İspanya): 3-2

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