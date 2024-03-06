UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk çeyrek finalistler belli oldu

Kaynak: İHA
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk çeyrek finalistler belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda, 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın rövanşında Lazio’yu 3-0 yenen Bayern Münih ile 2-0 kazandığı maçın rövanşında Real Sociedad’ı 2-1 mağlup eden Paris Saint-Germain adını çeyrek finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek Final etabına yükselen ilk takımlar belli oldu.

BAYERN, LAZİO KARŞISINDA ZORLANMADI

Son 16 Turu’nda Bayern Münih, 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında sahasında Lazio’yu konuk etti.

Alman ekibi, Harry Kane’in 39. ve 66. dakikalarda ve Thomas Müller’in 45+2. dakikada kaydettiği gollerle rakibini 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

PSG, MBAPPE’NİN GOLLERİYLE TURLADI

Gecenin diğer maçında ise Paris Saint-Germain, 2-0’lık galibiyetin rövanşında Real Sociedad’a konuk oldu.

Fransız ekibi 15. ve 56. dakikada yıldız futbolcusu Kylian Mbappe’nin golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı.

İspanyol ekibinin tek golü ise 89. dakikada Mikel Merino’dan geldi.

Bu sonuçla PSG, çeyrek finale yükselen taraf oldu.

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