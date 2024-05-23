UEFA skandalı gizli belgelerle ortaya çıktı

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UEFA skandalı gizli belgelerle ortaya çıktı

Avrupa futbol dünyası, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales arasındaki Whatsapp yazışmalarının ortaya çıkmasıyla sarsıldı.

Gündeme bomba gibi düşen yazışmalarda skandal niteliğinde ifadeler ve gizli diyaloglar yer aldı.

Dijital gazete 'The Objective', Ceferin ve Rubiales'in yazışmalarını ifşa etti.

Şubat ayında Paris'te yapılan UEFA'nın 48. olağan kongresinde, Ceferin'in tekrar aday olabilmesi için tüzükte değişiklik yapıldı.

Ancak Ceferin, ailesinden uzun süre ayrı kalmak zorunda olduğu için aday olmayacağını açıkladı.

REAL MADRİD BAŞKANINI HEDEF ALDI

6 Aralık 2019'da İngilizce gerçekleşen yazışmada, Ceferin'in Real Madrid Başkanı Florentino Perez hakkında "O aptal bir ırkçı" dediği belirtildi. Bu yazışmaların, Avrupa Süper Ligi fikrinin gündeme geldiği dönemde yapıldığı ifade ediliyor.

Ceferin'in dönemin İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales ile de görüşmeleri ifşa oldu.

Rubiales'in Ceferin'e, "Florentino, Bartomeu ve ben Javier Tebas'a karşı bir aday bulmaya çalışıyorduk ama şimdi Florentino bana karşı gibi görünüyor. Ancak ben mücadeleye devam edeceğim. UEFA'nın tutumu dürüsttür ve biz güçlüyüz. İstersen Florentino ile konuşabilirim" mesajı dikkat çekti.

Rubiales'in ayrıca, "Eğer İspanya'da Tebas ve Florentino bana karşı çıkarsa, seçilmem imkansız olur. Florentino çok gururlu" ifadeleri üzerine Ceferin'in, "Ben de gururluyum. Onunla konuşmak istemiyorum, ancak senin için yaparım. O bir aptal ve ırkçı! Sakinleştirmeye ihtiyacım yok, senin güçlü olmanı istiyorum" şeklinde karşılık verdiği kayıtlara geçti.

Rubiales, 2023 Kadınlar Dünya Kupası finali sonrasında İspanyol oyuncu Hermoso'yu seremonide öptüğü iddiasıyla yargılanmış ve üç yıl futboldan men cezası almıştı.

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