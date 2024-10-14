UEFA Uluslar Ligi D Ligi'ne genel bakış: Sonuçlar ve Fikstür

2024/25 UEFA Uluslar Ligi D Ligi, 4. maç gününde heyecan dolu karşılaşmalara ev sahipliği yaptı. Cebelitarık, deplasmanda Lihtenştayn ile 0-0 berabere kalarak ligdeki liderliğini sürdürdü. Bu sonuç, Cebelitarık'ı 3 maç sonunda yenilgisiz ve 7 puanla zirvede tutarken, Lihtenştayn ise 2 puanda kalarak zor bir süreçten geçiyor. Cebelitarık kalecisi Bradley Banda, uzatmalarda yaptığı kritik kurtarışlarla takımının puanını almasına katkıda bulundu.

D1 Grubu Sonuçları Ve Fikstür

D1 grubunda San Marino, 5 Eylül'de Lihtenştayn'ı 1-0 yenerek 20 yıl aradan sonra ilk galibiyetini aldı. Cebelitarık ise 8 Eylül'deki karşılaşmada Lihtenştayn ile 2-2 berabere kaldı. Bu karşılaşmalardan sonra Cebelitarık, 10 Ekim'de San Marino'yu 1-0 yenerek 7 puana ulaştı. Şimdiye kadar oynanan maçların sonuçları ve kalan fikstürler şu şekilde:

05/09: San Marino 1-0 Lihtenştayn

08/09: Cebelitarık 2-2 Lihtenştayn

10/10: Cebelitarık 1-0 San Marino

13/10: Lihtenştayn 0-0 Cebelitarık

15/11: San Marino - Cebelitarık

18/11: Lihtenştayn - San Marino

Bu sonuçlarla birlikte D1 grubunda Cebelitarık, önümüzdeki maçlarını kazanarak C Ligi'ne yükselme hedefini sürdürüyor.

MALTA'NIN GALİBİYET SERİSİ

D2 grubunda Malta, 13 Ekim'de Moldova'yı 1-0 yenerek rakibinin %100'lük başlangıcına son verdi. Malta'nın Teddy Teuma, maçta 87. dakikada kazandığı penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçirdi. Ayrıca, Teuma uzatmalarda bir penaltı atışını da direğe takarak maçı daha da heyecanlı hale getirdi. Malta, bu sonuçla birlikte gruptaki puanını 6’ya yükseltti.

D2 Grubu Sonuçları ve Fikstür

D2 grubundaki diğer maçlarda, Moldova 7 Eylül'de Malta'yı 2-0 mağlup etmişti. Oynanan maçların sonuçları ve kalan fikstürler ise şu şekilde:

07/09: Moldova 2-0 Malta

10/09: Andorra 0-1 Malta

10/10: Moldova 2-0 Andorra

13/10: Malta 1-0 Moldova

16/11: Andorra - Moldova

19/11: Malta - Andorra

Bu sonuçlar, gruptaki takımların mücadelesinin ne kadar çekişmeli geçtiğini gözler önüne seriyor. Moldova ve Malta, grupta 3 maç sonunda 6 puanla birbirine oldukça yakın bir durumda yer alıyor.

D LİGİ GRUPLARI

D Ligi'nde iki grup bulunuyor:

Grup D1: Cebelitarık, San Marino, Lihtenştayn

Grup D2: Moldova, Malta, Andorra

D Ligi, UEFA'nın uluslararası futbol organizasyonları arasında yer alan önemli bir yapı olarak, takımların uluslararası arenada kendilerini gösterme fırsatı sunduğu için dikkat çekici bir platform oluşturmaktadır. Önümüzdeki maçlarda bu takımların performansları, grupların kaderini belirleyecek ve futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacaktır.