UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı: İspanya - Hırvatistan

UEFA Uluslar Ligi Yarı Finali'nde İspanya ile İtalya, Hollanda'nın De Grolsch Veste Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan İspanya, 3. dakikada Yeremi Pino'nun golüyle 1-0 öne geçti.

11. dakikada İtalya, Ciro Immobile'nin penaltı golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda da büyük heyecan yaşanırken, İspanya 88. dakikada Joselu'nun golüyle 2-1 öne geçti. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu ve İspanya adını finale yazdırdı.

Uluslar Ligi Kupası 18 Haziran Pazar günü 21.45'te İspanya - Hırvatistan arasında oynanacak mücadelenin ardından sahibini bulacak. (İHA)