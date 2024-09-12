UEFA'dan Beşiktaş'a müjdeli haber

Bu sezon ülkemizi Avrupa Ligi’nde temsil edecek olan Fenerbahçe ilk maçında Ajax ile karşı karşıya gelecek.

DEPLASMAN TARAFTARLARININ ALINMAMASINI İSTEMİŞTİ

26 Eylül Perşembe günü saat 22.00’de Amsterdam Arena’da oynanacak mücadele öncesi ev sahibinden UEFA’ya flaş bir başvuru gelmişti.

Güvenlik tehlikesini sebep gösteren Ajax UEFA’dan maçın deplasman taraftarlarına kapatılmasını istemişti.

UEFA REDDETTİ

Konuyu görüşen UEFA yetkilileri kararını verdi. UEFA Ajax’ın başvuruda geçerli sebep gösteremediğini belirterek başvuruyu reddetti.

YENİ FORMAT

Bu sezon yeni bir format ile oynanacak olan Avrupa Ligi'nde takımlar 4'ü içeride 4'ü dışarıda olmak üzere 8 takımla tek maç usulü karşı karşıya gelecek.