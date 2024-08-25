UEFA'dan Halil Umut Meler kararı

Kaynak: AA
UEFA'dan Halil Umut Meler kararı

Salzburg - Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçını Halil Umut Meler yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Avusturya ekibi Salzburg ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev arasında oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Salzburg Stadı'nda 27 Ağustos Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Luca Pairetto VAR, Valerio Marini ise AVAR olarak görev yapacak.

Eşleşmedeki ilk maçı Salzburg 2-0 kazanmıştı.

Öne Çıkanlar
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Türkiye hukukta çağ atladı!
Türkiye hukukta çağ atladı!
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Son Haberler
Türk Yıldızları 30 Ağustos'ta Ankara'da gösteri uçuşu yapacak Gündem
Türk Yıldızları 30 Ağustos'ta Ankara'da gösteri uçuşu yapacak
TFF'den Daum mesajı Spor
TFF'den Daum mesajı
Kontrolden çıkarak takla attı. 2'si çocuk 4 yaralı Yerel Haberler
Kontrolden çıkarak takla attı. 2'si çocuk 4 yaralı
Trabzon Havalimanı yeni hizmet binaları ne zaman açılacak? Bakan tarih verdi Gündem
Trabzon Havalimanı yeni hizmet binaları ne zaman açılacak? Bakan tarih verdi
Taksiciden kokoreççiye kurşun yağmuru. Panik anları kameralara yansıdı Gündem
Taksiciden kokoreççiye kurşun yağmuru. Panik anları kameralara yansıdı
Müzede dokunulması yasak olan eserlerle oynadılar Yaşam
Müzede dokunulması yasak olan eserlerle oynadılar
Güvenlik görevlisi silahlı saldırıya uğradı Yerel Haberler
Güvenlik görevlisi silahlı saldırıya uğradı