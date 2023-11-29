UEFA'dan jet hızında karar. Hakem yaptığı skandal hata sonrası görevinden aldı

Şampiyonlar Ligi’nde 1-1 sona eren PSG - Newcastle United maçının son dakikalarında verilen penaltı, UEFA'nın flaş bir karar almasına sebep oldu.

VAR'IN UYARISIYLA PENALTI VERDİ

PSG’nin sahasında oynanan mücadele, 1-0 Newcastle'ın üstünlüğüyle devam ederken, 90+5. dakikada gelişen PSG atağında, Ousmane Dembele'nin ortasında top Tino Livramento'nun koluna çarptı. Hakem Szymon Marciniak önce oyunu devam ettirirken, VAR'daki Tomasz Kwiatkowski'nin uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. Penaltıyı Mbappe gole çevirdi ve maç 1-1 sona erdi.

GÖREVİNDEN ALINDI

Verilen penaltı, topun Livramento'nun önce göğsüne sonra koluna çarpması nedeniyle hatalı olarak değerlendirilirken, bu noktada ise fatura ilk olarak VAR'da görev yapan Kwiatkowski'ye kesildi. Polonyalı hakem, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda bu akşam oynanacak olan Real Sociedad - Salzburg maçında da video yardımcı hakem olacaktı. Ancak UEFA, dün akşamki hatasının ardından Kwiatkowski'yi bu görevden aldı.



KURAL İHLALİ

Kurala göre; ceza sahasında kaleye yönelmeyen bir top futbolcunun vücudundan sekip koluna çarparsa elle oynama ihlali olarak değerlendirilmiyor.