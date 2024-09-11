UEFA'dan Kerem Aktürkoğlu hamlesi

A Milli Erkek Futbol Takımımız Uluslar B Ligi 4. Grup 2. Hafta mücadelesinde İzlanda ile karşı karşıya geldi.

İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan mücadelede ay-yıldızlılar rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Millilerimize galibiyeti getiren golleri 2, 52 ve 88. Dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. İzlanda’nın tek golü ise 37. Dakikada Palsson’dan geldi.

Kerem Aktürkoğlu’nun şahane performansı milyonlarca taraftarı hayran bırakırken UEFA’dan flaş bir hamle geldi.

UEFA Uluslar Ligi’nin resmi sosyal medya hesabı milli yıldızımızın İzlanda’ya attığı gollerden bir kolaj hazırlayarak paylaştı.

Yapılan bu paylaşım kısa sürede on binler tarafından izlenirken kullanıcılar yorum ve beğeni yağdırdı.