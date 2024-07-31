UEFA'dan temsilcilerimizi vuran karar

Düzenleme: Kaynak: AA
UEFA'dan temsilcilerimizi vuran karar

UEFA Avrupa kupaları kura çekimi siteminde değişikliğe gitti.

UEFA, bu sezon yeni formatıyla oynanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde normal sezon kura çekimlerinin yazılım yardımıyla yapılacağını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 29-30 Ağustos'ta Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek kura çekiminde özel bir yazılım kullanılacak.

UEFA katsayısı sistemine göre takımlar, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde 4'er, Konferans Ligi'nde ise 6 torbaya ayrılacak.

Birinciden başlayıp dördüncü torbaya doğru devam edecek kura çekiminde takımlar, her torbadan 2'şer rakiple eşleşecek.

Yeni sistem, ülke koruması ve aynı ülkeden 2'den fazla kulübün eşleşememesi gibi kura kriterlerini gözetecek şekilde, eşleşmelerin herhangi bir çakışma yaşanmadan gelişigüzel gerçekleştirilmesini garanti altına alacak.

Yazılım ayrıca iç ve dış sahada oynanacak maçlara da karar verecek. Takvimde çakışma yaşanmaması amacıyla müsabaka tarihleri ve başlama saatleri 31 Ağustos'ta ilan edilecek.

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