UEFA'nın Merih Demiral kararı belli oldu. TFF'den flaş hamle

A Milli Takım'ın Avusturya'yı 2-1 yendiği maçın gollerini atan Merih Demiral, attığı golden sonra gol sevinci olarak 'Bozkurt' işareti yapmıştı.

Yapılan bu sevinç sonrası UEFA'nın kararı belli oldu.

2 MAÇ CEZA!

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merih Demiral, flaş bir hamleye imza atarak CAS'a başvurdu ve cezanın kaldırılmasını istedi.

BELLINGHAM'IN CEZASI İSE ERTELENDİ

İngiltere'nin oynadığı maçta rakip taraftara 'tombala' hareketi yapan Bellingham ise sadece 1 maç ceza aldı.

İngiliz futbolcunun cezası ise ertelendi!