Ufuk Özkan gerçeği açıkladı! İntihar iddiaları gündemi bomba gibi sallamıştı

Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncunun kardeşi Ümit Özkan, ağabeyinin yoğun bakımda olduğunu söyleyerek intihar girişimlerini yalanlamıştı.

“OĞLUMA ASLA BÖYLE BİR ŞEY YAŞATMAM”

Ünlü oyuncu olayın perde arkasını detaylıca anlattı. Günaydın’a konuşan Ufuk Özkan “

“Benim 17 yaşında oğlum var. Oğluma asla böyle bir şey yaşatmam. Yalan haberler sosyal medyada yayıldı. Sosyal medyada birtakım tipler var. Bunlar doğru mu değil mi bakmadan kafalarından haber uyduruyorlar. Sosyal medyada reklam almak, para kazanmak için kimsenin ne aile değerlerine ne de insani değerlere bakmadan saatlerce insanlar hakkında ahkâm kesiyorlar. Sirklerde ağzına ateş götüren cambazlar var ya, bunlar da dil cambazı.

Şimdi bana çevrem diyor ki bunları dava et. Çin ordusu gibiler dava etsem de bitmez bunlar. Ben bu dönemde iki tane oyunumla meşgulken bunlarla meşgul oldum. Ana haberlere kadar çıkmışım canıma kıydım diye. Erkek kardeşime de kızdım. Duygusal paylaşım yapmış, durumum çok kötüymüş gibi.”

"12 SAATTE ALMAM GEKEN İLACI 8 SAATTE ALDIM"

Ufuk Özkan sözlerine şöyle devam etti:

“Benim her yıl bakımım yapılıyor. Biliyorsunuz, hastalığımın ilk döneminde eski Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca benimle yakından ilgilenmişti. Bu sene de yine aynı hastanede karaciğerime check up yaptırdım. Durumuma bakıldı. Doktorum Prof. Dr. Onur Yaprak'ın kontrolünde karaciğer naklimi geciktirmek için tüm tedavim yapıldı. Bu süreçte 4 tane ağır ilaç kullanıyorum ve hepsinin de tam saatinde alınması gerekiyor. Telefonumda bile saatleri için alarm kuruyorum ama o gün telefonum da kapalıydı. Hastaneden çıktıktan sonra işbirliği için Konya'ya gittim. Orada çekim yaparken ilaçları almayı unuttum. Ertesi gün de ilacı ne zaman aldığımı unutup, 12 saatte almam gereken ilacı 8 saat sonra almışım. Benim yüzümde lekeler çıkmaya başladı, kusmaya başladım. Ben de eve ambulans çağırdım ve hastaneye kaldırıldım.

"İLAÇ ZEHİRLENMESİNDEN MİDEMİ YIKADILAR"

Orada doktor aldığım ilaçları sordu. Sonra da "İlaçları erken aldığınız için ilaç zehirlenmesi yaşıyorsunuz" deyip midemi yıkadılar. Sonra da "Hastanede bir gün kalmanız gerekiyor" deyip yoğun bakıma aldılar beni. Olay bu kadar yani. Sonra "Canına kastetti" dediler. Ben de buna dair bir basın açıklaması yaptım. İnsanlar beni arayıp 'İyi misin? Seni yormayalım' falan diyor. Ben gayet iyiyim. Normalde benim düzeyimde karaciğer rahatsızlık yaşayanlar da ödem olur, iştahsızlık olur, halsizlik olur ama ben de çok şükür yok böyle bir şey. Tiyatro oyunlarıma devam ediyorum. Her şey yolunda çok şükür.

KARACİĞER NAKLİ OLACAK MI?

Karaciğer naklinde 10/10 uyumlu olması gerekiyor ve başka kriterler de var. Akrabalarımda bu uyumu yakalayamadım ama arkadaşlarımdan ikisi ile uyumlu oldu. Onlar da vermek istiyor. Ancak doktorum ‘Şimdiki durumunda gerek yok. Değerlerin çok iyi, belki de ihtiyaç olmayacak’ dedi. Ben de o yüzden nakli biraz askıya aldım” cevabını verdi.