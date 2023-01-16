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Ufuk Üniversitesi akademik personel alacak

Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi 2 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 29 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 07:45
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Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Ufuk Üniversitesi akademik personel alacak
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Resmi Gazete'de Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada:

''Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı iş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır.'' denildi.

Dr.Öğr.Üyesi kadrolarına başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Dr.Öğr.Üyesi için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.
1- Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü incek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) şahsen teslim edilecektir.
2- İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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