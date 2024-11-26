Ufuk Uras MHP Genel Başkanı Bahçeli'yle yaptığı görüşmedeki ikinci detayı açıkladı

Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan'a Meclis’te konuşma çağrısını yapması gündemin en çok tartışılan konularından birisi olmaya devam ediyor.

Eski milletvekili ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) eski Genel Başkanı Uras, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmenin detaylarını paylaşmayı sürdürüyor.

Uras görüşmeyle ilgili ilk olarak, “Benim gördüğüm ciddi bir hazırlık var. Bu kısmi bir af olabilir ya da anayasada anadille ilgili bir şey olabilir, sonuçta üzerine düşünülen, hazırlık yapılan bir konu” demişti.

Ufuk Uras bombayı patlattı! Bahçeli ile görüşmesi sonrası açıkladı

Tolga Şardan ve Ufuk Uras

Ufuk Uras, T24 yazarı Tolga Şardan'a Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair dikkat çekici yeni açıklamalarda bulundu.

Tolga Şardan'ın “Bahçeli’nin MHP grubunda yaptığı Öcalan çıkışından Cumhurbaşkanı’nın bilgisinin olup olmadığı yönünde kamuoyunda tartışmalar var. Sizin bu konuda bir tespitiniz var mı?” sorusuna Ufuk Uras şu ifadelerle cevap verdi:

BAHÇELİ: BİZİM 50 VEKİLİMİZ VAR, ÇOĞUNLUK AK PARTİ’DE

“Ben bunları tamamıyla temenni olduğunu düşünüyorum. Sayın Bahçeli’de tam bir kararlılık gördüm. Topu AK Parti’ye atmasının yerine ‘Biz 50 milletvekiliyiz, artık onların tutumu’ dedi.

Aslında herhangi bir ihtilaf görmedim, o yüzden bu konuyu konuşmadık. Çünkü ben zaten bunun ‘elde bir’ olduğunu düşündüm.

Burada bir devlet aklı varsa, ki var görünüyor; tarih boyunca işte bugün gazeteciler panelinde de gördüğünüz gibi 'devlet akılsız olacağına, devlet aklı olması daha iyidir.' En azından muhatabınız bellidir ve bu muhatabınızın belli olması da iyidir. Bazı arkadaşlarımız muhatap beğenmiyor, o arkadaşlara Norveç’ten, İtalya’dan muhatap mı getireceğiz? Eldeki kumaş bu. Bu meseleyi bu iktidarla konuşacaksanız, niye onunla konuşmayalım?”