Üfürükçülerden sonra şimdi de 'Rahmani' dolandırıcılığı

İnsanlar, hayatlarında neler olacağını öğrenme umuduyla bu dolandırıcıların hedefi olabildiğinin altı çizildi.

Sosyal medyada kendilerini medyum ve falcı olarak tanıtan kişiler, "aşık etme", "bağlama", "iş kurma", "para kazanma" ve "hastalıktan kurtarma" gibi vaatlerle insanların kandırıldığı bildirildi.

"RAHMANİ" İSMİNİ KULLANIP YAPILAN DOLANDIRICILIK

Kendini medyum olarak tanıtan Meryem B., "rahmani.ayetler" adlı Instagram hesabından "rahmani ritüeli" adını verdiği işlemin 2 günde etkisini gösterdiğini ve ücretinin 2 bin TL olduğunu söyledi.

İşlemin kesin olarak tuttuğunu iddia eden Meryem B., tutmadığı takdirde para iadesi yapacağını da ileri sürdü. "Medyum Dilan" adını kullanan bir başka kişi ise özellikle "aşık etme" ve "bağlama" büyüsü yaptığını öne sürerek insanları tuzağa düşürdüğü bildirildi.

Bu kişiler hakkında çeşitli şikayetler bulundu. Şikayetlerde, bu dolandırıcıların aldıkları ilk ücretlerden sonra "Üzerinizde büyü var" diyerek insanları korkuttukları ve sözde büyüyü kaldırmak için daha fazla para talep ettikleri belirtildi.

İNSANLARIN KORKUTARAK DOLANDIRILIYORLAR

Mağdurlardan biri olan A., "Hayatımın yanlışını yaptım ve bir anlık boşlukla bu adamlara dünyanın parasını kaptırdım. 4 bin 200 TL ile başladı. Ardından 'Çocuğunda musallat var' dedi, 36 bin aldı.

Daha sonra 'Çocuk ölecek' dedi, 85 bin aldı. 'Dağıldılar, tutamıyorum' dedi, 121 bin aldı. En son ben 'yalan' deyince tehdit edip 50 bin TL daha istedi" dedi.

YENİ BİR İSİM VE HESAPLA DOLANDIRICILIĞA DEVAM EDİYORLAR

Sosyal medyada benzer binlerce hesap bulunuyor. Ticaret Bakanlığı, bu hesaplara ceza kesiyor ve "Falcı ve medyum benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları hiçbir şekilde yapılamaz" hükmü gereğince bu hesapları engelliyor. Ancak bu hesaplar ifşa olunca yeni bir isim ve hesapla dolandırıcılığa devam ediyorlar.