Uganda Kalkınma Bankası yeni anlaşmasını duyurdu

Çerçeve anlaşmasının şartları uyarınca Afreximbank ve UDB, enerji, ulaştırma ve lojistik, özel ekonomik bölgeler/sanayi parkları, imalat, tarımsal işleme, otelcilik ve turizm, madencilik, katı mineraller ve hizmet sektörleri gibi öncelikli sektörlere yatırımların önünü açmak amacıyla ortak proje hazırlama tesisi kurdu.

Tesis, fizibilite çalışmalarının hazırlanması, proje geliştirme ve danışmanlık hizmetleri ve ilgili maliyetleri karşılayarak projelerin risklerinin azaltılmasına ve konsept aşamasından bankaya uygunluk aşamasına kadar hızla ilerlemesine yardımcı olacaktır. İki Banka, Uganda'daki yatırımlar için proje hazırlama fonları şeklinde 25 milyon ABD dolarına kadar kaynak seferber etmeyi hedefliyor.

Anlaşmayı, 14 Haziran 2024 tarihinde Bahamalar'ın Nassau kentinde , Afrika İçi Ticaret ve İhracat Kalkınma Bankası'nın (Afreximbank) İcra Başkan Yardımcısı Kanayo Awani, Afreximbank adına imzalarken, UDB'nin Kredi Direktörü Samuel Edem Maitum da kuruluşu adına imzaladı.

Anlaşmanın yürütülmesi hakkında yorum yapan Bayan Awani şunları söyledi:

“JPPF, Banka ve ortaklarının, projelerin geliştirilmesindeki en büyük zorluklardan birinin ticari olarak uygulanabilir projeleri finansal olarak kapatmaya taşımak olduğu düşünüldüğünde, bankanın ve ortaklarının kaynakları bir araya getirerek bankaya sunulabilir projeler hazırladığı kritik bir iş birliği aracıdır. “Bu ortaklık sayesinde Afreximbank, hem kamu hem de özel sektörden yatırım çekmek için kaliteli, bankaya sunulabilir projeler hazırlamak üzere UDB ile birlikte çalışmayı amaçlıyor.”

JPPF'nin alt akış yatırımlarını hızlandırma ve harekete geçirmede etkili olacağını da sözlerine ekledi.

Bay Maitum, Uganda'da bankacılık güvencesini sağlayacak teknik ve finansal desteğin sınırlı olması nedeniyle birçok dönüşüm projesi fikrinin henüz hayata geçirilmediğini belirtti.

UDB'nin Ortak Proje Hazırlama Tesisi aracılığıyla Afreximbank ile iş birliğinin "birçok dönüştürücü özel ve kamu sektörü liderliğindeki projenin kilidini açacağını" belirtti. İş birliği ayrıca ortaklaşa hazırlanan projelere sermaye akışını da sağlayacak.

İşbirliği fırsatı için Afreximbank'a teşekkürlerini ileten Başkan Yardımcısı, UDB'nin girişimin başarısını sağlama yönündeki kararlılığını teyit etti.

Anlaşmanın uygulanmasının, hedeflenen sektörlerde özel sektör yatırımlarının artırılması yoluyla Uganda'daki ekonomik büyümenin hızlandırılmasına yardımcı olması ve yatırıma hazır projelerin istikrarlı bir şekilde sağlanması yoluyla Uganda'nın cazip bir yatırım destinasyonu olarak konumlandırılmasına yardımcı olması bekleniyor.