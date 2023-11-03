Uganda'da turistlere saldıran gruba operasyon yapıldı

Uganda ordusundan yapılan açıklamada, 17 Ekim'de Uganda'daki Kraliçe Elizabeth Milli Parkı'nda 2 turist ve bir yerel rehberin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen gruba yapılan operasyonda, ölü sayısının 11'e yükseldiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Uganda'da bir milli parkta turistlere düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, ADF, saldırıyı üstlendiklerini açıklamıştı.

Saldırı sonrası Uganda ordusunun düzenlediği operasyonda, grubun lideri olduğu belirtilen 1 kişi de sağ ele geçirilmişti.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.