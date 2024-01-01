Ugandalı atlet Kenya'da bıçaklanarak öldürüldü

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kenya’nın Eldoret bölgesinde araç içinde cesedi bulunan 34 yaşındaki Kiplagat, bıçaklanarak öldürüldü.

Haberi, Kenya polisi sözcüsü Stephen Okal verdi.

Okal, cinayetle ilgili iki kişinin tutuklandığını ve bunlardan birinin elinde kanlı bıçakla yakalandığını açıkladı.

ÖLÜM SEBEBİ BELİRLENEMEDİ

Kiplagat’ın ölüm sebebi henüz belirlenemedi. Soruşturma sürüyor.

Kiplagat, Uganda adına 3 bin metre engelli koşu dalında birçok uluslararası yarışmada boy göstermişti.