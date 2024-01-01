Ugandalı atlet Kenya'da bıçaklanarak öldürüldü

Kaynak: AA
Ugandalı atlet Kenya'da bıçaklanarak öldürüldü
Ugandalı atlet Benjamin Kiplagat'ın Kenya'da bıçaklanarak öldürüldü.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kenya’nın Eldoret bölgesinde araç içinde cesedi bulunan 34 yaşındaki Kiplagat, bıçaklanarak öldürüldü.

Haberi, Kenya polisi sözcüsü Stephen Okal verdi.

Okal, cinayetle ilgili iki kişinin tutuklandığını ve bunlardan birinin elinde kanlı bıçakla yakalandığını açıkladı.

0-js320600859.webp

ÖLÜM SEBEBİ BELİRLENEMEDİ
Kiplagat’ın ölüm sebebi henüz belirlenemedi. Soruşturma sürüyor.

Kiplagat, Uganda adına 3 bin metre engelli koşu dalında birçok uluslararası yarışmada boy göstermişti.

İlgili Haberler
Atletizmin Barbie'si nefes kesti. Bakan bir daha baktı, fotoğrafları yürek hoplattı
Çağlar Söyüncü 4 dakikada atıldı. Atletico Madrid kazandı
Çağlar Söyüncü 4 dakikada atıldı. Atletico Madrid kazandı
Atletico Madrid Getafe maçında gol yağdı. Enes Ünal sürprizi
Atletico Madrid Getafe maçında gol yağdı. Enes Ünal sürprizi
Son Haberler
Naci Görür Tunceli depremi sonrası bir kez daha 7 üzerinde deprem olabilir diyerek uyardı Gündem
Naci Görür Tunceli depremi sonrası bir kez daha 7 üzerinde deprem olabilir diyerek uyardı
Airfryer’da kestane nasıl yapılır? Kestane nasıl pişirilir? Yemek Tarifleri
Airfryer’da kestane nasıl yapılır? Kestane nasıl pişirilir?
İzmir’de deprem Gündem
İzmir’de deprem
Derede çırpınan martının yardımına itfaiye yetişti. Suni teneffüs yaptı ama… Gündem
Derede çırpınan martının yardımına itfaiye yetişti. Suni teneffüs yaptı ama…
Airfryer’da lahmacun nasıl yapılır? Lahmacun tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Airfryer’da lahmacun nasıl yapılır? Lahmacun tarifi için malzemeler neler?
Zam yağmuru sigarayı da vurdu. Tiryakilere kötü haber Gündem
Zam yağmuru sigarayı da vurdu. Tiryakilere kötü haber