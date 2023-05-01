Ugandalı müzisyenin İstiklal Caddesi sevinci: Çok az Türk var bu harika bir şey

Türkiye’ye gelen yabancıların yaptığı paylaşımlar artık Türk halkının sinir uçlarıyla oynamaya başladı. Son olarak Ugandalı bir müzisyenin söyledikleri tepkilere neden oldu.

Ugandalı müzisyenin İstiklal Caddesi sevinci: Çok az Türk var bu harika bir şey

AK Parti hükümetinin olmayan göç politikası Türkiye’yi sığınmacı ve yabancılar için cennet haline getiriyor. Üstelik artık bu gruplar Türk vatandaşına hakaretvari söylemlerini gizlemiyorlar bile.

Son olarak sosyal medyada yayınlanan bir görüntü tepkilere sebep oldu. Türk vatandaşı bulmanın neredeyse imkansız olduğu İstiklal Caddesi’nde çekilen bir video sosyal medyada gündem oldu.

İstiklal Caddesi’nde video çeken Ugandalı müzisyen Benjamin Kaggwa söyledikleriyle Türkiye’nin geldiği durumu hem özetlemiş oldu hem de yabancıların Türk vatandaşlarıyla ilgili görüşlerini bir bakıma dışa vurdu.

''ÇOK AZ TÜRK VAR, BU HARİKA BİR ŞEY''

Kaggwa çektiği videoda, ''Çok fazla yabancı insanla karşılaşıyorum ve çok az Türk var. Bu harika bir şey. Türkler nerede bilmiyorum. Belki de çalışıyorlardır. Bu cadde sadece yabancılar için. Bilmiyorum ama burası muhteşem bir cadde" dedi.

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