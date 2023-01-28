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Uğur Dündar tv100’de anlattı. 2002'deki tarihi buluşmadan önce Erdoğan ve Baykal'a ne söylediğini açıkladı

Gazeteci Uğur Dündar, 2002 yılındaki tarihi buluşmada AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a soruları vermediğini belirtti.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 21:41
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Uğur Dündar 2002'de Erdoğan ve Baykal'a ne söylediğini açıkladı

Uğur Dündar tv100’de anlattı. 2002'deki tarihi buluşmadan önce Erdoğan ve Baykal'a ne söylediğini açıkladı
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2002 yılında duayen gazeteci Uğur Dündar moderatörlüğünde yapılan ve Türk siyasetinin en son gerçekleşen 'liderler açık oturumu' olarak tarihe geçen dönemin AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın tarihi buluşması yeniden tv100'de ekrana geldi. Haftanın Panoraması programında Uğur Dündar ve gazeteci/yazar Mine Özbek tarihi buluşmayı yorumladı.



"BEN SORULARI KENDİLERİNE VEREMEYECEĞİMİ BAŞTAN SÖYLEDİM"

Erdoğan ve Baykal'ın tarihi oturum öncesi talepleri olmadığını belirten Dündar "İki tarafta özel hiçbir talepte bulunmadı. Ben soruları kendilerine veremeyeceğimi baştan söyledim. Her iki tarafla gündem başlıklarını paylaştım. Ömer Çelik Bey ‘ben sizinle bir defa görüştüm yeter’ dedi. Bülent Bey ile 3-4 defa görüştüm ama her görüşmemi sayın Çelik’e haber verdim. Orada adaletin terazisi hiç şaşmadı." ifadelerini kullandı.

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