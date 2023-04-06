Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı reytinglerde ezdi geçti. Reyting uzmanı Uğur Dündar açıkladı

Gazeteci ve yazar Uğur Dündar, sosyal medya hesabından oldukça dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. 5 Nisan Çarşamba günü televizyon kanallarında aynı saatlerde iki farklı canlı yayın vardı.

Habertürk kanalında Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu varken, 360 TV ve Kanal 24 ortak yayınında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayına katıldı.

UĞUR DÜNDAR İKİ LİDERİN REYTİNGLERİNİ AÇIKLADI

İki liderin aynı saatlerde katıldığı canlı yayınlarda ise reyting sonuçları oldukça dikkat çekici oldu. Gazeteci Uğur Dündar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla reytinglerin sonuçlarını açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan'ı reytinglerde katladığı ortaya çıktı. Somera adlı sosyal medya hesabı, 5 Nisan Çarşamba akşamının reyting sonuçlarını duyururken, Uğur Dündar da bu paylaşımı alıntılayarak iki Cumhurbaşkanı adayının reytinglerinin arasındaki uçurumu açıkladı.

Paylaşılan verimlere göre, Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nun reyting oranı 36,10 olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki farklı kanalda canlı yayına çıkmasına rağmen toplam oranı 24,36 şeklinde oldu.

Uğur Dündar'ın ilgili paylaşımı şu şekilde:

"Bu oranlar çok önemli.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya reytingi 36,10 olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ortaklaşa yayınlayan iki kanalın toplam reytingi Kılıçdaroğlu'nun yarısı kadar bile etmiyor!"