Uğur Dündar ‘Bu kaçıncı danışman skandalı’ diyerek isyan etti

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na danışman olarak atandığı iddia edilen bir isim daha tartışma konusu oldu.

"Genel Başkan Danışmanı" olarak atandığı belirtilen Perinaz Mahpeyker Yaman'ın, geçmişte başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'lilere ağır hakaretlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ıslak imzası ile "Kadın ve Aile Politikaları konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı" olarak atanan Perinaz Mahpeyker Yaman sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

CHP'yi darbeci olmakla suçlayan Kılıçdaroğlu'ni 'ti'ye alan Mapeyker Yaman'ın seçimlere 2 gün kala atandığı danışmanlık görevinde halen görevine devam edip etmediği bilinmiyor. CHP'li yetkililer bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.

Batmanlı bir aşiretin üyesi olan iş kadını Yaman, medreseler için 'kıymetli irfan yuvası' diyor, çocukların buralarda 'ilim-irfan' öğrenmesini savunuyor.

CHP Genel Başkanı'na Kadın ve Aile Politikaları konusunda danışmanlık verecek olan Perinaz Mahpeyker Yaman, bir paylaşımında İsmailağa Cemaatinin liderlerinden Mahmud Eren’in, ‘Bizim için medrese köle olarak girilen zindandan sultan olarak çıkılan yerdir’ sözü için şu yorumu yapıyor:

‘Kesinlikle katılıyorum’

Yeni Danışman sosyal medyadaki paylaşımlarında kimi zaman Said-i Nursi’yi, kimi zaman Mahmut Ustaosmanoğlu’nu güzellikle anmaktan geri durmamış.

Muhafazakar bir dünyanın temsilcisi olan Perinaz Mahpeyker Yaman, daha 2021 yılında ekonominin başına Mehmet Şimşek’in geçmesi için kulis yaparken karşımıza çıkıyor.

CHP'de Kadın ve Aile Politikaları konusunda danışmanlık yapması için Kemal Kılıçdaroğlu tarafından atanan. Yaman, çocukları ile birlikte kıldığı namaz fotoğraflarını da sık sık sosyal medyada paylaşıyor.

Muhafazakar kimliği ile öne çıkan Perinaz Mahpeyker Yaman zaman zaman da anadilde eğitimi savunurken karşımıza çıkıyor.

‘PKK’ya açık mektup’ başlıklı bir yazı yazıyor.

"6 milyon oy aldınız, 80 milletvekili kazandınız, Meclis’tesiniz, belediyedesiniz…

‘Sizin dünün devletinden ne farkınız var?’

Onlar da (devlet) dün insanların enselerine kurşun sıkıyorlardı, şimdi siz insanları enselerinden vuruyorsunuz. Onlar (devlet) ev yakıyordu, şimdi siz yoksulların araçlarını iş yerlerini ekmek teknelerini yakıyorsunuz. Onlar (devlet) dün ‘herkes Türk’tür’ diyorlardı, bugün siz ‘herkes PKK’lıdır’ diyorsunuz.”

Perinaz Mahpeyker Yaman, 26 Mayıs 2023’te Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ‘Kadın ve Aile Politikaları’ndan sorumlu danışman olarak atandı ve Kılıçdaroğlu'nun danışmanı oldu.

CHP'DEN DANIŞMAN İDDİALARINA AÇIKLAMA GELDİ

Perinaz Mahpeyker Yaman'ın Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığına atandığına dair iddialar üzerine CHP'den resmi bilgi notu yayınlandı.

Notta, genel seçimlerin peşi sıra MYK değişikliğinin ardından 4 Haziran'da yayımlanan genelgeye o tarihe kadarki tüm danışmanlaırn görevlerinin sona erdiği ifade edildi.

Bu tarihten sonraki atamaların da duyurulduğu kaydedilen notta, "Bu bağlamda, ilgili tarih (4 Haziran 2023) ve genelge sonrasında; ismi geçen Perinaz Mahpeyker Yaman isimli bir danışman ataması yapılmamıştır" dendi.

UĞUR DÜNDAR'DAN YAPILAN ATAMALARA SERT TEPKİ

Gazeteci Uğur Dündar, birbiri ardına patlak veren danışman haberleriyle ilgili olarak tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi. Birbiri ardına ortaya çıkan ve CHP'yi neredeyse yerden yere vuran danışman paylaşımlarına Dündar şu sözlerle tepkisini gösterdi:

Kemal Bey,

Bu kaçıncı danışman skandalı Allah aşkına!!!

Biz bunları yaşamaktan usandık, siz yaşatmaktan bıkmadınız!

Çevrenizde sizi uyarma cesaretini gösterecek ve "Ne yapıyorsunuz?" diye soracak hiç kimse kalmadı mı?..