Uğur Dündar Instagram'ın kapalı kalmasının Türk ekonomisine etkisini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Uğur Dündar Instagram'ın kapalı kalmasının Türk ekonomisine etkisini açıkladı

Ünlü gazeteci Uğur Dündar, Instagram'ın erişime kapatılmasının Türkiye ekonomisine günlük maliyetini açıkladı.

Türkiye'de iki gün önce Instagrama erişim engeli getirildi. Erişimin ne zaman kapatılacağı merak edilirken erişim engeline de tepkiler sürüyor.

Instagram'ın "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle erişime kapatıldığı açıklandı.

Instagram’a erişim engeli getirilmesine neredeyse her kesimden tepkiler geldi. Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından Instagram'ın kapatılmasına tepki göstererek, "Yasaklanan Instagram, Yoksullaşan Türkiye!.." başlıklı bir paylaşımda bulundu.

Dündar, Instagram'ın kapatılmasının Türk ekonomisine maliyetini açıkladı.

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TÜRKİYE EKONOMİSİNE GÜNLÜK MALİYETİ: 1,9 MİLYAR LİRA

Dündar, yaptığı paylaşımda, Instagram’ın kapalı kalmasının Türkiye ekonomisine günlük maliyetinin 1,9 milyar lira olduğunu, Kamuda Tasarruf Paketi”nin toplam boyutunun ise 100 milyar lira olduğunu hatırlattı. Dündar, “Eğer Instagram sadece 52 gün kapalı kalırsa Türkiye tasarruf paketi kadar zarar edecek” ifadelerini kullandı.

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