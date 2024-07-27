Uğur Dündar olimpiyata giden milli sporcuların kıyafetiyle dalga geçti

Paris’te düzenlenen 2024 Olimpiyat oyunları görkemli bir açılış töreni ile başladı. Tören, Olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez bir stadyum yerine tüm şehri kapsayan bir şekilde düzenlendi.

Tören boyunca olimpiyat meşalesi Louvre Müzesi, Notre Dame Katedrali, Alexandre Köprüsü ve Eyfel Kulesi gibi Paris’in sembol yapılarında gezdirildi.

Törende Victor Hugo'nun "Sefiller" eseri ve Fransız Devrimi ile Fransa'nın "Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik" sloganını temsil eden "Marienne" gibi önemli kültürel değerlere vurgu yapıldı.

Geçit töreninde Lady Gaga, Aya Nakamura, Marina Viotti, Gojira ve Celine Dion sahne aldı.

SPORCULAR TEKNELERLE GEÇTİ

Büyük bir prodüksiyon şölenine sahne olan açılış töreninde sporcular Sen nehrinden teknelerle geçti.

Austerlitz Köprüsü'nün altından yola çıkarak Sen Nehri boyunca Eyfel Kulesi'nin olduğu noktadaki Iena Köprüsü'ne kadar 6 kilometreyi aşkın mesafe boyunca gerçekleştirilen geçit törenine Türkiye, 190. sırada çıktı.

Tunus ile aynı tekneyi paylaşan Türkiye'nin bayrağını olimpiyat şampiyonları milli boksör Busenaz Sürmeneli ve milli okçu Mete Gazoz taşıdı. Milli sporcular, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak izleyenleri selamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ise başantrenör Daniele Santarelli'nin isteği üzerine katılmadı.

UĞUR DÜNDAR’DAN MİLLİ SPORCULARIN KIYAFETİNE TEPKİ

Açılış törenine katılan milli sporcularımızın kıyafetleri dikkat çekti. Milli sporcularımız çizgili kıyafetler ile törene katıldı.

Gazeteci Uğur Dündar milli sporcuların kıyafetlerine tepki gösterdi. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Olimpik gururumuz Busenaz Sürmeli ve Mete Gazoz'u ilk kez pijamalarıyla görüyorum” dedi.