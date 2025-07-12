Uğur Dündar'ın babalık davası sonuçlandı! Mahkeme kararını verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Uğur Dündar'ın babalık davası sonuçlandı! Mahkeme kararını verdi

Duygu Nebioğlu’nun ablası Dilara G.’nin, Uğur Dündar’a açtığı babalık davasında mahkeme kararını verdi. Dündar’dan alınan DNA örneğiyle yapılan testte biyolojik bağ tespit edilmedi. Yargıtay babalık iddiasını reddederken, gazeteci Uğur Dündar, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu ablasının babasının da ünlü bir gazeteci olduğunu söyleyerek Uğur Dündar’ı işaret etmişti. Dündar'ın babalık davasında mahkeme kararını verdi.

Usta oyuncu Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararı ile sanatçının öz kızı olduğu ortaya çıkmıştı.

Nebioğlu, 'Ablamın babası Uğur Dündar' demiş ve ablasının ünlü gazeteciye babalık davası açtığı ortaya çıkmıştı. Uğur Dündar ise hakkındaki bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

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MAHKEME KARARINI VERDİ

Gazeteci Uğur Dündar hakkında Dilara G. tarafından açılan babalık davası, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin kararıyla kesin olarak reddedildi.

Yerel mahkemenin ve istinafın verdiği ret kararını onayan Yargıtay, 25 Haziran 2025 tarihli 2025/4545 esas ve 2025/6464 karar sayılı ilamıyla 'babalık iddiasının iftiradan ibaret' olduğunu hükme bağladı.

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Sosyal medya hesabından Uğur Dündar, DNA örneklerinin Adli Tıp Kurumu tarafından incelendiğini ve biyolojik bağın reddedildiğini hatırlatarak, bu süreçte ailesiyle birlikte büyük bir manevi baskıya maruz kaldıklarını söyledi.

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TAZMİNAT DAVASI AÇACAK

Mahkeme sürecinde hiçbir somut delil sunulmadan hayali bir iddiayla karşı karşıya kaldığını belirten Dündar, yaşadığı travmalara rağmen yargıya olan güveninin sarsılmadığını vurguladı. Kesinleşen kararla birlikte Dündar, kendisine iftira atanlara ve bilimsel sonuçlara rağmen asılsız iddiaları sürdürmeye devam edenlere karşı ağır tazminat davaları açacağını ifade etti.

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