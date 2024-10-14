Uğur Dündar’ın babalık davasında kritik duruşma! Karara itiraz etmişti

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Uğur Dündar’ın babalık davasında kritik duruşma! Karara itiraz etmişti

Gazeteci Uğur Dündar’ın kızı olduğunu ileri süren Dilara Gülatan, Dündar’a babalık davası açmıştı. Uğur Dündar’ın Dilara Gülatan'ın babası olmadığı ortaya çıkmıştı. Gülatan, rapora itiraz etmiş sürecin devam etmesini sağlamıştı. Babalık davasında kritik aşamaya gelindi.

Dilara Gülatan'ın, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun Dündar'ın, babası olmadığı yönünde hazırladığı rapora itirazı, önümüzdeki 17 Ekim Perşembe günü duruşmada görüşülerek karara bağlanacak.

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AYNI KADINDAN ÇOCUK SAHİBİ İDDİASI

Yeşilçam’ın ünlü sanatçısı Metin Akpınar ile yakın arkadaşı gazeteci Uğur Dündar'ın aynı kadından çocuk sahibi olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

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NE OLMUŞTU

Duygu Nebioğlu 35 yıl sonra Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlamıştı. Duygu'nun kardeşi Dilara Gülatan ise Uğur Dündar'a babalık davası açmıştı.

Türkiye'nin gündemini sarsan babalık davasında önemli bir gelişme yaşandı. Sabah yazarı Erdoğan Öztürk'ün haberine göre, Dilara Gülatan itirazında iki ana gerekçe öne sürdü.

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KAN ÖRNEKLERİNİN ALINDIĞI TARİHE İTİRAZ ETTİ

İlk olarak Adli Tıp Kurumu'nun rapor tarihinin 22 Mart 2023 olduğunu ancak hem kendisinden hem de Dündar'dan alınan kan örneklerinin Ekim-Kasım 2023'te alındığını vurguladı. Bu durum raporun geçerliliğini sorgulattı.

Ayrıca kan örneğinin alındığı tarihin raporun hazırlandığı tarihten sonra olması itirazın temel taşlarından biri oldu.

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Bu noktada uzmanlar raporun güvenilirliği açısından bu durumun önemli bir hata olduğunu belirtiyor.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporun dava dosyasına 13 Mart 2024'te sunulmuş olması ve raporun düzenlenme tarihinin 22 Mart 2024 olması da dikkat çekici bir diğer husus.

Davanın bir diğer dikkat çeken noktası ise, Adli Tıp Kurumu yönetmeliğine göre alınan örneklerin tarafların kimlik bilgileri verilmeden işleme tabi tutulması gerektiği gerçeği.

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İSİMLER EVRAKTA AÇIK VERİLMİŞ

Davada kişi isimlerinin her evrakta açık bir şekilde yer aldığı öğrenildi. Bu durum ise mahkemede adil bir yargılama için kritik bir sorun teşkil ediyor.

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