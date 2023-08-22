Uğur Gürses ekonominin bu halde olmasının sırrını ortaya çıkardı. Bile isteye yaptılar

Editör: Ayşe Memiş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, Temmuz sonu itibarıyla 5 trilyon 823 milyar lira oldu.

Borç stokunun 1 trilyon 917,4 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 3 trilyon 905,5 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

UĞUR GÜRSES SEBEBİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Ekonomist Uğur Gürses hazine borç stoku ile ilgili paylaşım yaparak, ekonominin bu hale gelmesinin sebebini de açıkladı.

Gürses, “Sebebi faizin düşürülerek kurun patlatılması. Döviz cinsi borçlar 9 kata yakın arttı. Bilerek, tercih kullanılarak yapıldı. Şimdi döviz için el açıyoruz.” İfadelerini kullandı.

Gürses’in paylaşımı şu şekilde:

Türkiye 2018 temmuzunda "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine" geçtiğinde Hazine'nin borç stoku 1 trilyon TL idi. Bugün, -Temmuz sonu itibariyle- 5.8 trilyon TL. Sebebi faizin düşürülerek kurun patlatılması. Döviz cinsi borçlar 9 kata yakın arttı. Bilerek, tercih kullanılarak yapıldı. Şimdi döviz için el açıyoruz.

Öte yandan Döviz kurunun tarihte görülmemiş fahiş yükselişi karşısında önlem amaçlı iktidarın getirdiği, ilk kez 22 Aralık 2021'de uygulanmaya başlanan Kur Korumalı Mevduat'n (KKM) Türkiye'ye toplam maliyeti belli oldu. Mart 2022-Nisan 2023 arasında KKM'nin toplam gideri 95,4 milyar TL oldu. 1 ABD doları 27.19 TL seviyelerinde ilerlerken Türk Lirası değer kaybettikçe kaybediyor.