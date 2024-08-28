Uğur Karakullukçu Dursun Özbek'i yöneten kişiyi açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray'da bir yandan da karaborsa skandalının yankıları devam ediyor.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın Galatasaray'da bazı yöneticilerin maç biletlerini el altından karaborsada satarak 50 milyon euroya yakın gelir elde ettiğini iddia etmesi üzerine herkes o isimlerin kim olduğunu merak etmeye başladı.

Pek çok kişi tarafından o isimlerin Eray Yazgan, Alper Narman ve Bora Bahçetepe olduğu iddia edilirken Galatasaray'dan flaş bir açıklama geldi.

Young Boys maçına sadece birkaç saat kala bir yapılan açıklamada iddiaların yalan olduğu ifade edildi. Açıklamada Dursun Özbek ve tüm yöneticilerin imzası bulunurken Gazeteci Uğur Karakullukçu'dan flaş bir iddia geldi.

"DURSUN ÖZBEK'İ YÖNETEN KİŞİ ERAY YAZGAN"

Eray Yazgan'ın Dursun Özbek'i yönettiğini söyleyen Karakullukçu açıklamanın Alper Narman tarafından Dursun Özbek'e zorla imzalatıldığını ve bazı yöneticilerin bundan haberinin olmadığını belirtti.

Karakullukçu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ın gizli başkanı Eray Yazgan. Dursun Özbek'i yöneten kişi. Dursun Bey, bu sekreterinizden vazgeçin. Eray Yazgan, onun kankası (Alper Narman) ve Eray Yazgan’ın haftada bir buluştuğu birtakım taraftarlar var. Bunlar kulübü dizayn ediyorlar. Bu kişiler, Dursun Özbek’i yönetiyorlar. Mesela bir karar oluyor, bunlar bir şeyler söyleyip başkanı vazgeçirtiyor. Young Boys maçından 3 saat önce Galatasaray hesabından yayınlanan açıklamayı Alper Narman önünüze koyup 'Bunu yayınlayın' dedi mi? En az 3 yöneticiye sormadan bu açıklama yayınlandı."

ALİ YÜCE İSTİFA ETTİ

Açıklamada imzası bulunan Galatasaray yöneticisi Ali Yüce kendisinden habersiz yapılan bu açıklama sonrası sabah saatlerinde görevinden istifa etti.

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