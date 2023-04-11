Jesus'u kim kurtardı? Uğur Meleke'den çok konuşulacak yorum

Kulübede unutulanların dönüşü ile Fenerbahçe'de Jesus'un yeniden rahat bir nefes aldığını belirten Meleke, Hürriyet'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

Çok yavaş ve hedefsiz paslaşan, üçüncü bölgede ne yapacağını bilmeyen, kaleye gidemeyen bir Fenerbahçe vardı sahada. Uzatmalarla 50 dakika süren ilk devrede Fenerbahçe toplam 3 şut deneyebildi. İsabetli tek şut, ilk dakikada Emre’nin cılız denemesiydi.

"ANLAMSIZCA TOP ÇEVİREN..."

Rakip ceza alanında topla sadece 11 kez oynayıp, yalnızca 0,17 gol beklentisi ile bitirdi devreyi. Jorge Jesus ilk yarıda birinci-ikinci bölge arasında anlamsızca top çeviren takımının ritmini ve pas hızını artırabilmek için 45-55 arası dört taze kan birden sürdü sahaya. Bu değişiklikler sarı lacivertlilerin nabzını yükseltti, zaten maçı çevirenler de kulübeden gelenler oldu.