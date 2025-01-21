Uğur Mumcu katledilişinin 32. yılında Marmaris’te anılacak

Ankara’daki evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu 24 Ocak 1993 tarihinde yaşamını yitiren araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşi ile anılacak. Cumhuriyet gazetesi yazarları Zeynep Oral ile Mehmet Ali Güller’in konuşmacı olarak katılacağı söyleşi, 24 Ocak Cuma günü saat 14.00’te Armutalan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Mumcu’nun, Cumhuriyetin kuruluş değerleri ve devrimlerinin yılmaz savunucusu olduğunu belirten Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Araştırmacı gazeteciliğin duayen ismi Uğur Mumcu, yaşamı boyunca Cumhuriyet ve aydınlanma karşıtı karanlık odaklarla mücadele etti. Onun yıllar önce dile getirdiği gerçekler bugün de geçerliliğini koruyor ve yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Uğur Mumcu ve tüm demokrasi şehitlerimizi anacağımız söyleşiye tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

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