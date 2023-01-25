Uğur Mumcu Tekirdağ'da anıldı

ANKA'da yer alan habere göre, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, CHP İlçe Teşkilatı tarafından 24 Ocak 1993 yılında evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden araştırmacı-gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için düzenlenen anma programına katıldı. Anma programı, parti binasından Altıyol Kavşağı’ndaki Uğur Mumcu Parkı’na gerçekleştirilen yürüyüş ile başladı.

Programa Başkan Akay’ın yanı sıra Tekirdağ CHP İl Başkanı Volkan Nallar, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çerkezköy Şube Başkanı Dündar Orhan, Tekirdağ CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nurten Yontar, Çerkezköy CHP İlçe Başkanı Ayfer Dönmez ve çok sayıda partili katıldı. Akay ve partililer, ellerinde meşalelerle Atatürk Caddesi üzerinden Uğur Mumcu Parkı’na yürüdü.

GAFFAR OKAN VE İSMAİL CEM DE ANILDI

Program, Uğur Mumcu Anıtı önünde devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Çerkezköy CHP İlçe Başkanı Ayfer Dönmez ve Çerkezköy CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aytekin Şahinkaya günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Programda 24 Ocak 2001’de Diyarbakır Emniyet Müdürü iken faili meçhul bir suikast sonucu şehit edilen Ali Gaffar Okkan ile 24 Ocak 2007’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem anıldı. Konuşmaların ardından katılımcılar, Uğur Mumcu Anıtı’na karanfil bıraktı.