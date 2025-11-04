Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında üçüncü galibiyetini almayı hedefleyen Galatasaray yarın Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Johan Cruyff Arena'da maç öncesi düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Okan Buruk ile birlikte açıklamalarda bulunan Uğurcan Çakır rakip kalecinin 42 yaşında olduğunun hatırlatılması üzerine dikkat çeken bir yanıt verdi.

"BEN DE O YAŞLARI GALATASARAY İLE GÖREBİLİRİM"

Uğurcan Çakır Ajax kalecisi Remko Pasveer'in yaşıyla ilgili şu yorumu yaptı:

"42 yaş, güzel bir yaş. Kendime iyi bakarsam o yaşları görebilirim. Futbol, bu hayatta en iyi yaptığım iş. İnşallah ben de o yaşları Galatasaray formasıyla görebilirim."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ FUTBOLA BAŞLAMA AMAÇLARIMDAN BİRİ"

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde forma giymenin gurur verici olduğunu ifade eden 29 yaşındaki milli file bekçisi, "Şampiyonlar Ligi, futbolun en büyük organizasyonlarından biri. Daha önce play-off oynamıştım. Gruplarda oynamak benim için gurur ve mutluluk verici. Futbola başlama amaçlarımdan biri, en üst seviyede kendimi göstermekti. İnşallah kendimi en iyi şekilde göstermek istiyorum. İnşallah yarın güzel bir gece olur." diye konuştu.