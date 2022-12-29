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Ukrayna Askeri İstihbarat Servisi Başkanı 'Rusya'yla yenişemiyoruz'

Ukrayna Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Kyrylo Budanov, Rusya'yla savaşın çıkmaza girdiğini, iki ülkenin ordusunun da ilerleyemez hale geldiğini söyledi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 21:50
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Ukrayna Askeri İstihbarat Servisi Başkanı 'Savaşta üstün taraf yok, Rusya'yla yenişemiyoruz'

Ukrayna Askeri İstihbarat Servisi Başkanı 'Rusya'yla yenişemiyoruz'
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BBC'ye konuşan Budanov, “Tam anlamıyla çıkmaza girdik. Taraflar yenişemiyor” dedi. Budanov, Ukrayna ordusunun ülke topraklarında ilerleyebilmesi için Batı'nın kendilerine daha gelişmiş silahlar göndermesini beklediklerini belirtti.

Ukrayna birlikleri Kasım’da Herson’u ele geçirdikten sonra, en şiddetli çatışmalar ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesinde yer alan Bakhmut kenti çevresinde yaşanmıştı.

1000 kilometreye uzanan cephe hattındaki kış koşulları, Ukrayna ordusunun ilerleyişini yavaşlatıyor. Rus ordusu da savunma konumunda görünüyor.

Budanov, Rusya’nın büyük kayıplar verdiğini ve “tamamen bir çıkmaz sokağa girdiğini” söyledi.

"Kremlin’den yeni bir seferberlik ilanı bekliyoruz" diyen Budanov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rusları her cephede kapsamlı şekilde yenemiyoruz. Onlar da bizi yenemiyor. Yeni silahlar bekliyoruz.”

Budanov, Rusya’nın Belarus’taki askeri hareketliliğinin ise Ukrayna’nın dikkatini cephelerden kuzeye çekmek için hazırlanmış bir tuzak olduğunu söyledi.

BBC'nin haberine göre; Rusya’nın son dönemdeki kayıplarının ardından bazı Ukraynalı yetkililer, Moskova’nın 2023 başında Belarus üzerinden yeni bir saldırıya başlayabileceği uyarısında bulunmuştu.

Yetkililer Rusya’nın seferberlik kapsamında askere alınan on binlerce kişiyi eğitmeye başladığını ve bu askerlerle Kiev’i tekrar ele geçirmeye çalışabileceğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu ay, üç yıl aradan sonra ilk defa Belarus'un başkenti Minsk’i ziyaret etmesi de Rusya’nın Belarus’u savaşa katılmaya ikna çabası olabileceği şeklinde yorumlanmıştı.

Budanov ise Belarus halkının savaşa daha fazla dahil olmak istemediğini ve 48 bin kişiden oluşan ordusunun hazırlıksız olduğunu söyledi, “Bu yüzden Devlet Başkanı Lukaşenko, ülkesi için bir felaket olacak böylesi bir adımdan imtina ediyor” dedi.

Ukrayna birlikleri Herson’u geri aldıklarından beri Bakhmut’u savunmaya odaklandı ve bölgede savaş koşulları, 1. Dünya Savaşı’nın siper savaşlarına benzetiliyor.

Rusya için bu kenti almak, Ukrayna ordusunun ikmal hatlarına zarar vereceği gibi ülkenin doğusundaki diğer iki kenti de Moskova’nın menziline sokacak: Kramatorsk ve Sloviansk.

Ukrayna birlikleri haftalardır dinmeyen saldırılar karşısında Bakhmut’u savunuyor

Budanov bölgedeki operasyonun Rus paralı asker grubu Wagner tarafından yürütüldüğünü, grubun kurucusu Yevgeniy Prigozhin’in kenti siyasi bir ödül olarak gördüğünü düşünüyor.

Rusya, cephedeki çatışmaların yanı sıra Ekim ortasından bu yana büyük bir füze bombardımanı da yürütüyor, Ukrayna’nın kritik altyapı tesislerini roketler ve İHA’larla vurarak milyonlarca kişinin elektriğini ve gazını kesiyor.

Budanov bu saldırıların devam etmesini beklediklerini fakat Rusya’nın elindeki füze miktarının azalmaya başlaması nedeniyle aynı yoğunlukta sürdürülemeyeceğini söylüyor. Halihazırda nükleer programı nedeniyle uygulanan uluslararası yaptırımların etkisini sert bir şekilde hisseden İran’ın Rusya’ya İHA satmasına rağmen, daha fazla Batı yaptırımından endişe ettiği için füze satmadığını belirtiyor.

Budanov'a göre Ukrayna, cephelerde durumun çıkmaza girmiş olmasına rağmen, 2014’te ilhak edilen Kırım da dahil olmak işgal altındaki tüm topraklarını geri alacak.

Ukrayna Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Kyrylo Budanov

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Ss
29.12.2022 22:15
1000 km cephe hattı çok uzun bunun lojistik ve ikmalini sağlamak çok ama çok zor hava üstünlüğğde rusyada olunca çok daha zor ama ulraynadan beklenmeyecek derecede performans gösterdi  
 
Tozanlı
29.12.2022 21:59
Uzun yıllar büyük askeri birlikleri beslemek, yeniden erzağını giysisini yenilemek ordunun büyük olmasina bakmadan çökmesine sebep olur.kısaca ruslar çöküyor...seçimi bekliyoruz...  
 
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