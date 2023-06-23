Ukrayna bir gecede 13 Rus seyir füzesi düşürdüğünü açıkladı

Ukrayna Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada, "Ruslara ait 13 Kh-101/Kh-555 füzesi, uçaksavar savunması tarafından imha edildi" dedi.

Ukrayna bir gecede 13 Rus seyir füzesi düşürdüğünü açıkladı

Editör: Özlem Kıral

Ukrayna Hava Kuvvetleri, yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki bir askeri hava sahasını hedef alan bir gecede 13 Rus seyir füzesi düşürdüğünü söyledi.

Hava Kuvvetleri Telegram'da "13 Kh-101/Kh-555 füzesinin tamamı uçaksavar savunması tarafından imha edildi " dedi. Saldırının, Khmelnytsky bölgesindeki (batı) bir askeri hava üssünü hedef aldığı açıklandı.

Ukrayna, Rus işgali altındaki doğu ve güneyde uzun zamandır beklenen karşı taarruzuna başlarken, Mayıs ayından bu yana Rusya, Ukrayna'ya yönelik gece bombardımanını patlayıcı insansız hava araçları ve füzelerle hızlandırdı. Ukrayna Hava Kuvvetleri, "füzelerin Hazar Denizi'nden gece yarısı dört Tu-95MS bombardıman uçağı tarafından gerçekleştirildiğini " söyledi.

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