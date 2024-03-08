Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski İstanbul'a geldi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek için İstanbul’a geldi. Saat 13.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Zelenski’nin, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği bildirildi.

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, “Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, 8 Mart 2024 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski’nin Türkiye ve Ukrayna ilişkilerini de görüşecekleri iletildi.