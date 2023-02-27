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Zelenskiy kritik ismi görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Müşterek Kuvvetler Komutanı Eduard Moskalev'i görevden aldı. Öte yandan yayımlanan kararnamede, Moskalev'in yerine kimin atanacağı ise belirtilmedi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 02:22
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kararname yayınlayarak Müşterek Kuvvetler Komutanı Moskalevi görevden aldı

Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Müşterek Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Eduard Moskalev'i görevden almasına ilişkin kararname yayımlandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, 113/2023 sayılı kararname ile Müşterek Kuvvetler Komutanı Moskalev'in görevden alındığı belirtildi.

Kararnamede, Moskalev'in yerine kimin atanacağı belirtilmedi. 

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Tümgeneral Moskalev 15 Mart 2022'de göreve atanmıştı. (AA)

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