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Zelenskiy'den dikkat çeken açıklama. Her senaryoya hazır olmalıyız

Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun saldırıları yüzünden ülkede enerji sorunları yaşanmasına rağmen zafer için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, her senaryoya hazır olmaları gerektiğini söyledi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 05:44
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiyden Rusyaya dair dikkat çeken açıklama

Zelenskiy'den dikkat çeken açıklama. Her senaryoya hazır olmalıyız
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı mesajında ulusa seslenerek, 25 Aralık'ta ülkesinde ve dünya genelinde Noel Bayramı'nı kutlayan herkesin bayramını tebrik etti.

"HER RUS KATİLİNİ BULACAĞIZ"

Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini hatırlatan Zelenskiy, Rus ordusunun, son günlerde Herson kentine düzenlediği saldırılarda sivilleri hedef aldığını kaydederek, "Her Rus katilini bulacağız." dedi.

Yıl sonuna sadece birkaç gün kaldığına dikkati çeken Zelenskiy, Rus güçlerinin bu süreçte yeni saldırılar düzenleyebileceğini savunarak, vatandaşları hava saldırılarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Rus saldırıları yüzünden Ukrayna genelinde yaşanan elektrik kesintilerine rağmen zafer için mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Zelenskiy, "Ama her senaryoya hazır olmalıyız." diye konuştu. (AA)

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