Ukrayna Donanması, Kommuna'yı vurduğunu doğruladı

Kaynak: Haber Merkezi
Ukrayna Donanması, Kommuna'yı vurduğunu doğruladı
Ukrayna Donanması sözcüsü Dmitro Pletenchuk, donanmanın Sivastopol'da bir gemiyi vurduğunu ve bunun Kommuna adlı gemi olduğunu doğruladı.

Günün erken saatlerinde Rus vekil yetkili Mikhail Razvozhayev, Sivastopol'da bir gemi savar füzesinin püskürtüldüğünü ve parçaların hızla söndürülen küçük bir yangına neden olduğunu iddia etmişti.

Sosyal medyada yayınlanan anonim bir videoda ise bir Rus donanma gemisinin yandığı görülüyordu ve bu durum bir süredir ciddi bir spekülasyon malzemesi olarak gündemi işgal etmekteydi.

Pletenchuk yaptığı açıklamada, Rusların Kommuna gemisini vurduklarını doğruladı. 1915 yılında denize indirilen Kommuna, Rus Donanması'nda hizmet veren en eski gemiydi.

Ukrayna saldırılarının ardından Rusya'nın neredeyse tüm büyük gemilerinin Kırım Limanı'na çektildiği iddia ediliyor.

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