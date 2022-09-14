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Ukrayna: Harkov'da 300'den fazla yerleşim yeri Rus güçlerinden arındırıldı

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar, 6 Eylül'den bu yana Ukrayna'nın Harkov bölgesinden 300'den fazla yerleşim yerinin Rus güçlerinden geri alındığını bildirdi.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 01:39
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Ukrayna: Harkov'da 300'den fazla yerleşim yeri Rus güçlerinden arındırıldı

Ukrayna: Harkov'da 300'den fazla yerleşim yeri Rus güçlerinden arındırıldı
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Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar'dan yeni bir açıklama geldi.

Maliar, 6 Eylül'den bu yana Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki 3 bin 800 kilometrekarelik alanın Rus güçlerinden geri alındığını söyleyerek, "Bölgede Rus güçlerine yönelik saldırılar devam ediyor. Şuana kadar 300'den fazla yerleşim yeri Rus işgalinden kurtarıldı" ifadelerini kullandı. (İHA)

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