Yaklaşık 4 yıldır devam eden Ukrayna Rusya savaşının sonuna gelindi mi?

Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde Şükran Günü (Thanksgiving) dolayısıyla düzenlediği etkinlikte konuya ilişkin umut vaat eden açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce sona ermesini istediklerini ve sadece geçen ay bu savaşta 25 bin civarında Rus ve Ukrayna askerinin öldüğünü belirten Trump, iki ülkenin anlaşmaya yakın olduğunu söyledi.

'ARTIK ANLAŞMA ÇOK YAKIN'

Trump, "Artık bir anlaşmaya çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna krizinin daha kolay hallolabileceğini düşündüğünü ancak Başkan olup süreçle ilgilenmeye başladıktan sonra bu savaşın düşündüğünden daha karmaşık olduğunu anlatan Trump, "Ancak bir yıldan kısa bir sürede ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

ÖZEL TEMSİLCİSİNE TALİMAT VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, "Barış planını sonuçlandırmak umuduyla Özel Temsilcim Steve Witkoff’a Moskova’da Başkan Putin ile görüşmesi talimatını verdim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya arasında barışa yönelik diplomatik çabalarını sürdürüyor. Trump, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta boyunca, ekibim Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek konusunda muazzam ilerleme kaydetti" ifadelerini kullanarak, o dönem kendisi başkan olsaydı söz konusu savaşın çıkmayacağını bir kez daha hatırlattı.

ABD tarafından hazırlanan 28 maddelik barış planının büyük ölçüde kabul gördüğünü ancak birkaç maddede anlaşmazlıklar olduğunu belirten Trump, "Bu barış planını sonuçlandırmak umuduyla Özel Temsilcim Steve Witkoff’a Moskova’da Başkan Putin ile görüşmesi talimatını verdim. Aynı zamanda, Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll da Ukraynalılarla görüşecek" dedi.

Trump, Ukrayna-Rusya Savaşı’nı sona erdirecek anlaşma kesinleştiğinde veya son aşamasına geldiğinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi umduğunu dile getirerek, "Hepimiz barışın mümkün olduğunca çabuk sağlanmasını umalım" dedi.