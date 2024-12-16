Ukrayna istihbaratından bomba iddia: Kuzey Kore askerleri Rusya birliklerini öldürdü

Kaynak: İHA
Ukrayna istihbaratından bomba iddia: Kuzey Kore askerleri Rusya birliklerini öldürdü

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı (DIU), Kursk bölgesindeki Kuzey Kore askerlerinin Rusya adına savaşan Çeçen Akhmat birliklerine "dost ateşi" açması sonucu 8 Çeçen askerinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı (DIU), Kursk bölgesindeki Kuzey Kore askerlerinin Rusya adına savaşan Çeçen Akhmat birliklerine "dost ateşi" açması sonucu 8 Çeçen askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker göndermesinin yankıları sürerken, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı'ndan (DIU) flaş bir iddia geldi. DIU'dan yapılan açıklamada, Kursk bölgesine gönderilen Kuzey Kore askerlerinin Rusya adına savaşan Çeçen Akhmat birliklerine "dost ateşi" açması sonucu 8 Çeçen askerinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaşanan kazanın Rusya ve Kuzey Kore birlikleri arasındaki dil engelinin bir sonucu olduğu kaydedilen açıklamada, bu engelin cephede zorluklara neden olmaya devam ettiği vurgulandı.

ÇEÇENİSTAN VE KUZEY KORE BİRLİKLERİ RUSYA'NIN YANINDA SAVAŞIYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği destekle ön plana çıkan Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'a bağlı birliklerin Rus ordusunun yanında Ukrayna'ya karşı savaştığı biliniyor. Kuzey Kore'nin de Rusya'ya destek için yaklaşık 12 bin askerini cepheye gönderdiği belirtiliyor.

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