Ukrayna Kırım’da Rus çıkarma gemisini vurdu

Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık 2 yıldır devam eden savaşta iki tarafın da kayıpları giderek artıyor.

Kiev Independent’ta yer alan habere göre, Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusların işgali altında olan Kırım’da bir çıkarma gemisini vurdu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk, Ukrayna'nın işgal altındaki Kırım'daki Feodosya'da Rus çıkarma gemisi Novocherkassk'ı 26 Aralık günü erken saatlerde imha ettiklerini duyurdu.

Oleshchuk konuyla ilgili yaptığı paylaşımda ‘Rus filosu giderek küçülüyor. Bu sefer büyük çıkarma gemisi Novocherkask...Hava Kuvvetleri pilotlarına ve katılan herkese teşekkürler!’ dedi.

Gecenin erken saatlerinde de Feodosia bölgesinde patlamalar bildirilirken, İran mühimmatını taşıyan bir geminin havaya uçurulduğu ve limanda yangın çıktığı bildirildi.

Rus medyasına göre, bölge sakinleri yüksek ses duyduklarını, duman bulutları gördüklerini ve Kırım köprüsündeki trafiğin de tamamen durma noktasına geldiğini bildirdi.

Bakan Oleschuk , Ukrayna uçaklarının cepheden 250 kilometre uzaklıkta olan Feodosia Limanı'nı nasıl vurduğunu bildirmedi ancak yerel medya geminin İngiliz üretimi Storm Shadow füzeleriyle vurulduğunu öne sürdü.

Kırım'daki Rus ordusunun yetkililerinin başı Sergey Aksenov, "Feodosia bölgesinde düşman saldırısı düzenlendiğini ve liman bölgesinin kordon altına alındığını" belirtti.

RUSYA HERSON’U VURMUŞTU

Saldırılarına devam eden Rusya ise Herson şehrini vurduğunu duyurdu. Herson Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksandr Prokudin, son 24 saatte 71 saldırı düzenlendiğini, bunların 6’sının Shahed İHA’larıyla gerçekleştiğini belirtti. Prokudin saldırılar sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin ise yaralandığını açıkladı.