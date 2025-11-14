Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun ülkesindeki çeşitli bölgelere füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Zelenski, Rus ordusunun gece boyunca ülkesine yaptığı saldırılarda 430 İHA ile 18 füze kullandığını kaydetti.

'HAYATINI KAYBEDENLER ARASINDA ÇOCUKLAR VE BİR HAMİLE KADIN VARDI'

Sivillerin ve sivil altyapının hedef alındığını belirten Zelenski, "Şu ana kadar aralarında çocuklar ve hamile bir kadının da bulunduğu onlarca yaralı var. Ne yazık ki 4 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Zelenski, saldırıların özellikle Kiev'i hedef aldığını, kentte onlarca apartmanın hasar gördüğünü aktararak, Azerbaycan Büyükelçiliğine İskender füzesi parçalarının isabet ettiğini bilgisini paylaştı. Ukrayna'nın saldırılara karşılık verdiğini kaydeden uluslararası topluma seslendi:

Dünya, bu saldırıları yaptırımlarla durdurmalı. Rusya hala petrol satabiliyor ve kendi düzenini kurmaya devam ediyor. Bu sona ermelidir. Hava savunmamızın güçlendirilmesi için çalışmalar devam ediyor ama mevcut destek yeterli değil. Ek sistemlere ve önleyici füzelere ihtiyacımız var. Avrupa ve ABD yardımcı olabilir. Gerçek kararlar bekliyoruz.

RUSYA: UKRAYNA MÜZAKERE KAPISINI KAPATTI

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya’nın barış istediğini, ancak Ukrayna müzakere kapısını kapattığı için "özel askeri operasyonu" sürdüreceklerini ifade etmişti. Peskov, "Buna katılmıyoruz. Rusya gerçekten barış istiyor ve Ukrayna sorununu siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye açıktır" ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna’nın diplomasi yolunu zorlaştırdığını belirten Peskov, "Kiev rejimi müzakere kapısını kapattı. Biz de bu yüzden özel askeri operasyonumuzu sürdüreceğiz. Öncelikli hedefimiz, güvenliğimizi ve çıkarlarımızı sağlamak, gelecek nesiller için güvenliğimizi korumak ve önümüzdeki görevleri yerine getirmektir" dedi.

Peskov, Ukrayna’nın "er ya da geç" Rusya ile müzakere masasına döneceğini kaydetti.

Rusya birkaç gün önce müzakerelerin devam edebileceği bir adres olarak yine İstanbul'u işaret etmişti.