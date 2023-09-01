Ukrayna nükleer santral yakınındaki Rus şehrine saldırdı

Rusya tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna sabah saatlerinde Rusya’nın Kursk şehrine İHA’lar ile saldırdı.

İHA’nın konut dışı bir binaya çarparak cephesinde küçük hasara neden olduğu doğrulandı. Can kaybı olmadığı bildirildi. Saldırı yapılan yerin nükleer santral yakınında olduğu açıklandı.

Tesis yönetimi, Kurchatov'da bulunan Kursk nükleer enerji santralinin (NPP) saldırıdan etkilenmediğini ve normal işleyişine devam ettiğini söyledi.

KARTON DRONLAR KULLANILMIŞTI

Ukrayna, Rusya'ya ait bir havaalanına yönelik 5 savaş uçağına zarar veren saldırının Avustralya'dan gelen "karton" insansız hava araçları kullanılarak gerçekleştirildiğini iddia etmişti.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) cumartesi günü Kiev Post'a, Rusya'nın batısındaki Kursk havaalanında bir MiG-29 ve dört Su-30 savaş uçağının vurulduğunu söylemişti.