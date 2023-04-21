Ukrayna ordusundan bayrama özel ilahili klip

Ukrayna Ordusu Şarkı Takımı Raman Bayramı’na özeli bir klip hazırladı.

Ukrayna ordusundan bayrama özel ilahili klip

Editör: Özge Ceren Çimen

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Onurlu Akademik Şarkı ve Dans Topluluğu Ukrayna’da ve dünyada yaşayan müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutlamak için bir klip yaptı.

Ordunun şarkıcıları ve müzisyenleri Ramazan Bayramı’na özel ilahili bir klip çekti.

Klipte Kırım Tatarı Ismail Kurt-Umer ve Denis Sagirov solistliğindeki koro, Cemil Karikov’un bestelediği “Ketirdiler Kevseri” adlı ilahiyi seslendirdi.

Ayrıca klipte Kırım Tatarlarının kültürü ve inancı ön plana çıktı. Kırım’ın geleneksel çömlek sanatının yer aldığı videonun sonunda Kırım Tatar müftüsü konuştu.

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İŞTE O İLAHİ:

"Ketirdiler Kevseri hay, ya Muhammed, iç deyü.
Resul aytar: İçmezim, hay, ümmetim içmeyince.
Haqqun: Lâ ilâhe illâllahu, lâ ilâhe illâllah.

Ketirdiler Mizani hay, ya Muhammed, kon deyü.
Resul aytar: Konmazım, hay, ümmetim konmayınca.
Haqqun: Lâ ilâhe illâllahu, lâ ilâhe illâllah.

Ketirdiler Sıratı hay, ya Muhammed, keç deyü.
Resul aytar: keçmezim, hay, ümmetim keçmeyince.
Haqqun: Lâ ilâhe illâllahu, lâ ilâhe illâllah."

Öte yandan videoyu bölgeden gelişmeleri aktaran Kırımlı gazeteci Gulsum Khalilova paylaştı.

Khalilova şöyle dedi:

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Onurlu Akademik Şarkı Takımı tüm Müslümanların Ramazan Bayramını kutluyor.

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